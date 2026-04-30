Ya se habilitó la web para recuperar bienes secuestrados en Mendoza: cómo saber si tenés uno y reclamarlo

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en marcha un nuevo servicio digital que permite a cualquier ciudadano consultar bienes secuestrados en el marco de investigaciones judiciales. La herramienta ya permite buscar objetos retenidos durante 2025 y 2026, organizados en once categorías, con el objetivo de agilizar su identificación y eventual restitución.

El sistema forma parte de una estrategia de modernización del Poder Judicial, que apunta a mejorar el acceso a la información y simplificar trámites. Ahora, los usuarios pueden verificar el estado y la ubicación de sus bienes sin necesidad de trasladarse, lo que reduce tiempos y evita gestiones presenciales innecesarias.

Para utilizar la plataforma, hay que ingresar al sitio oficial (www.jusmendoza.gob.ar), dirigirse al Portal de Servicios a la Ciudadanía y seleccionar la opción de Consulta de Secuestros Judiciales. Allí, el sistema permite filtrar por categorías como electrodomésticos, bicicletas, computación o telefonía (entre otras), además de visualizar imágenes de los objetos y descargar un comprobante en PDF con los datos del secuestro.

Aunque la normativa establece que los bienes pueden ser decomisados tras seis meses, la Corte busca priorizar la devolución a sus propietarios (extendiendo la posibilidad de consulta a años anteriores). Este criterio apunta a maximizar la recuperación de objetos por parte de la ciudadanía y reducir pérdidas definitivas.

En caso de encontrar un bien propio, el procedimiento exige presentarse en la sede judicial correspondiente (según la circunscripción) con la documentación respaldatoria, como facturas o denuncias. Es clave tener en cuenta que todo el proceso de búsqueda es exclusivamente online (no se realizan consultas presenciales ni exhibiciones físicas sin orden judicial), y que la entrega solo se concreta con la autorización oficial emitida por el organismo competente.