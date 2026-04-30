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Ya se habilitó la web para recuperar bienes secuestrados en Mendoza: cómo saber si tenés uno y reclamarlo

El Poder Judicial de Mendoza lanzó una plataforma online que permite consultar bienes secuestrados en causas judiciales.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en marcha un nuevo servicio digital que permite a cualquier ciudadano consultar bienes secuestrados en el marco de investigaciones judiciales. La herramienta ya permite buscar objetos retenidos durante 2025 y 2026, organizados en once categorías, con el objetivo de agilizar su identificación y eventual restitución.

El sistema forma parte de una estrategia de modernización del Poder Judicial, que apunta a mejorar el acceso a la información y simplificar trámites. Ahora, los usuarios pueden verificar el estado y la ubicación de sus bienes sin necesidad de trasladarse, lo que reduce tiempos y evita gestiones presenciales innecesarias.

Para utilizar la plataforma, hay que ingresar al sitio oficial (www.jusmendoza.gob.ar), dirigirse al Portal de Servicios a la Ciudadanía y seleccionar la opción de Consulta de Secuestros Judiciales. Allí, el sistema permite filtrar por categorías como electrodomésticos, bicicletas, computación o telefonía (entre otras), además de visualizar imágenes de los objetos y descargar un comprobante en PDF con los datos del secuestro.

Aunque la normativa establece que los bienes pueden ser decomisados tras seis meses, la Corte busca priorizar la devolución a sus propietarios (extendiendo la posibilidad de consulta a años anteriores). Este criterio apunta a maximizar la recuperación de objetos por parte de la ciudadanía y reducir pérdidas definitivas.

En caso de encontrar un bien propio, el procedimiento exige presentarse en la sede judicial correspondiente (según la circunscripción) con la documentación respaldatoria, como facturas o denuncias. Es clave tener en cuenta que todo el proceso de búsqueda es exclusivamente online (no se realizan consultas presenciales ni exhibiciones físicas sin orden judicial), y que la entrega solo se concreta con la autorización oficial emitida por el organismo competente.

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