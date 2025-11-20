Ya se denunciaron más de 120 casos de grooming en Mendoza en lo que va del año

La preocupación por el acoso sexual digital a menores volvió a encender todas las alertas en Mendoza. En lo que va del año, la Justicia provincial ya recibió entre 100 y 120 denuncias por grooming, un delito que afecta a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 18 años. La cifra, confirmada por la Secretaría de Grooming de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, evidencia un fenómeno creciente y cada vez más extendido.

El aumento de casos coincide con situaciones que ya se hicieron públicas en otras provincias, como el acoso sufrido por un niño de 9 años en Río Negro o varias niñas en Santa Fe a través de Roblox. En Mendoza, la DGE reconoció haber detectado episodios tanto de grooming como de bullying en estudiantes desde los 10 años, lo que motivó que las escuelas comenzaran a restringir el uso de ciertas plataformas. De hecho, Roblox ya fue bloqueado en establecimientos de CABA, Córdoba y ahora también en Mendoza.

Entre los casos más recordados figura el de Ornella Carbone, la joven mendocina que fue acosada desde los 10 años por un adulto que se hacía pasar por un chico de 13. Su historia marcó un punto de inflexión y abrió el debate provincial sobre los riesgos en el mundo digital.

La doctora Laura Ávila, secretaria de Grooming de la Fiscalía, explicó al Uno que las denuncias llegan tanto de particulares como de la ONG estadounidense NCMEC, a la que las propias plataformas —Meta, WhatsApp, Instagram, Roblox— reportan conductas sospechosas mediante la identificación por IP. “Las víctimas tienen entre 8 y 18 años, y pueden ser nenas o varones indistintamente”, detalló la funcionaria.

Pero lo más preocupante es dónde ocurre. Según Ávila, los videojuegos en línea como Roblox, Minecraft y Free Fire concentran la mayoría de las denuncias en Mendoza. Estas plataformas permiten chats abiertos con desconocidos y facilitan la creación de perfiles falsos, una de las herramientas que utilizan los groomers para generar confianza y aislar a sus víctimas.

“Los chicos suelen borrar los mensajes cuando se asustan, por eso muchas veces llegamos a la denuncia con muy poca información, aunque el intercambio haya durado meses”, advirtió la fiscal. El método se repite: el acosador inicia un vínculo amistoso, propone un “noviazgo virtual” y finalmente exige fotos íntimas, escalando hasta pedidos de desnudez.

El grooming es un delito que prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión, aunque muchas causas terminan en juicios abreviados o suspensiones por la baja pena mínima. A nivel nacional, desde la sanción de la Ley 27.590 —que siguió al brutal caso de Micaela Ortega, asesinada en 2016 tras ser engañada por Facebook—, se registraron 340 condenas entre 2016 y 2022.

En Mendoza, también hubo sentencias, aunque no se precisa el número exacto. Todos los condenados son personas de la provincia, aseguró Ávila, quien también aclaró que por ahora no se detectaron redes de pedofilia asociadas directamente a las denuncias locales, aunque las investigaciones siguen abiertas.

La expansión del delito y la migración constante de niños y adolescentes hacia nuevas plataformas digitales obligan a las familias a extremar cuidados. El grooming crece al mismo ritmo que la conectividad, y el desafío es aún mayor: proteger a las infancias en un territorio virtual donde, muchas veces, no es fácil ver quién está del otro lado.