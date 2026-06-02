Ya se definió: qué uniforme usará la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial

Cada vez falta menos para que comience el Mundial. Con la expectativa cada vez más alta, cada detalle en torno a la competición y a la participación de la Selección argentina enciende la mecha de la ilusión de un país que espera revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

En ese marco, este lunes la novedad estuvo vinculada a la ropa que usará la Scaloneta en la fase de grupos. La Albiceleste oficializó qué indumentaria que utilizará en sus tres partidos correspondientes al Grupo J.

De acuerdo a los datos oficiales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni repetirá la camiseta titular en los dos primeros compromisos y reservará el estreno de su nueva equipación alternativa para el cierre de la primera fase.

Las indumentarias para el partido Argentina-Argelia.

El debut será frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Para ese encuentro, la Albiceleste vestirá la tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones azules y medias del mismo color. Por su parte, el Dibu Martínez utilizará una indumentaria íntegramente naranja. La misma combinación se repetirá en la segunda presentación ante Austria.

Así se vestirán Argentina y Austria en la segunda fecha.

Ya en la tercera fecha, cuando el seleccionado enfrente a Jordania en el Dallas Stadium, se producirá el estreno oficial en una Copa del Mundo de la nueva camiseta alternativa negra con detalles celestes y azules. Será la primera vez que una indumentaria de ese color represente a la Selección argentina en un Mundial, ya que históricamente, las camisetas suplentes utilizadas por la Albiceleste estuvieron vinculadas a distintas tonalidades de azul.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania vestido con el uniforme suplente.

La equipación será completamente negra, con detalles en azul y celeste, mientras que el escudo y la numeración aparecerán en color blanco. En ese encuentro, Emiliano Martínez volverá a vestir de verde, aunque en una tonalidad más oscura que la utilizada frente a Austria.