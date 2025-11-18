Ya no habrá precio oficial de la yerba mate: qué cambia con el nuevo decreto

El Gobierno Nacional modificó el marco regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dispuso la liberación del precio que reciben los productores, una atribución que el organismo mantenía desde su creación. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 812/2025, publicado este martes.

Con esta decisión, el INYM ya no podrá fijar valores mínimos para la yerba mate canchada ni para la hoja verde, un esquema que históricamente se establecía a través de acuerdos internos o, en caso de desacuerdo, mediante laudos del Poder Ejecutivo. El cambio implica la eliminación de herramientas de intervención consideradas “distorsivas” por la nueva reglamentación.

Según informó la Secretaría de Agricultura, la normativa busca que el organismo concentre sus funciones en la verificación de calidad, dejando de intervenir en aspectos económicos del sector, publica la agencia NA. El comunicado señala que la intención es “impedir su intromisión en un mercado competitivo” y garantizar que las transacciones se rigen por la libre interacción entre oferta y demanda.

El decreto establece que el INYM no podrá dictar normas que generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada o interfieran en los precios de mercado. Además, prohíbe cualquier tipo de intervención que pueda actuar como mecanismo de fijación indirecta de valores o condicionamiento comercial.

En paralelo, el Gobierno instruyó al instituto a realizar un relevamiento de todas las normativas internas que contradigan el nuevo esquema. Ese proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días, lo que implicará revisar resoluciones históricas vinculadas a la actividad.

Entre los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que el INYM fue creado con el objetivo de promover y fortalecer la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate y sus derivados. La medida, según se fundamenta, se inscribe en una política de modernización orientada a generar una administración pública “más eficiente y al servicio de los ciudadanos”.

La reformulación del rol del INYM implica un giro significativo en uno de los sectores productivos más relevantes de Misiones y Corrientes, donde la fijación de precios intervenidos formó parte del funcionamiento tradicional del mercado yerbatero.