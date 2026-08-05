Ya hay fecha para la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llegará y en qué ciudades estará

El papa León XIV realizará una visita a la Argentina como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá a Uruguay y Perú. Según trascendió, el Vaticano lo anunciará de manera oficial durante la mañana del miércoles.

Pese a que ya se saben las fechas, cabe resaltar que por el momento, no trascendieron detalles sobre las actividades, ceremonias o encuentros que encabezará en cada uno de esos destinos.

El cronograma de la visita a la Argentina

León XIV arribará al país después de completar la primera etapa de su viaje en Uruguay. Durante su paso por el país, el Sumo Pontífice permanecerá cuatro días y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su llegada está prevista para el 8 de noviembre y la visita concluirá el 11 del mismo mes, antes de partir hacia Perú para completar el recorrido.

Hasta ahora no se informó el orden de las actividades, cuánto tiempo permanecerá en cada ciudad ni los lugares donde se desarrollarán las celebraciones religiosas, los encuentros oficiales o los actos abiertos al público.

La etapa argentina finalizará el 11 de noviembre. Ese mismo día el Santo Padre partirá rumbo a Perú para completar la última escala de la gira apostólica.

La gira por Sudamérica

El viaje comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV permanecerá hasta el día 8. En ese país visitará Montevideo, Paysandú y Florida, antes de trasladarse a la Argentina.

Tras su paso por territorio argentino, el Papa iniciará el tramo final del recorrido en Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en lo que será la etapa más extensa de la gira.

En total, el viaje se extenderá durante doce días y abarcará once ciudades de los tres países. Hasta el momento, el Vaticano no difundió el detalle de las ceremonias, reuniones con autoridades, traslados internos ni el resto de las actividades previstas para cada destino.