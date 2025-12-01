Ya están abiertas las inscripciones para la Colonia de Verano en Tupungato

A partir del 1 de diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Verano de la Muni de Tupungato. Las mismas se realizarán de lunes a viernes en el Poli Municipal «Franciso Rizzo» (Mosconi 791) en la mañana de 9 a 12.30h y por la tarde de 14 a 20h. Los playones deportivos también serán centros de inscripción para acortar distancias.

La Colonia es para mayores de 6 años y al momento de registrarse deberán presentar fotocopia del DNI y foto tipo carnet.

Las actividades comenzarán el lunes 15 de diciembre e incluirán prácticas deportivas y recreativas para niñas y niños de 6 a 13 años; y natación para todas las personas a partir de los 6 años.

Además los encuentros en los Playones Deportivos serán desde las 18h en San José, Cordón del Plata, El Zampal, Villa Bastías (B° El Progreso, B° El Tupun, Loteo Moyano, Loteo Bigolotti) y Cordón del Plata (B° TISA).