Ya está en AFA el pedido de Aldosivi para que le resten puntos a Godoy Cruz

En un momento crucial de la definición por la permanencia en la Primera División, Aldosivi preparó un pedido y solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la quita de seis puntos a Godoy Cruz.

Los seis puntos en disputa son aquellos que inicialmente le habían sido retirados al Tomba debido a incidentes de violencia registrados en partidos durante 2024 ante San Lorenzo y 2025 ante Talleres de Córdoba. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de la AFA decidió reintegrarlos al club mendocino, una decisión que Aldosivi considera que les otorga una ventaja injusta en la tabla de promedios.

Este movimiento, también, surge tras las declaraciones del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien criticó a la AFA por supuestas modificaciones reglamentarias que favorecerían a equipos comprometidos con el descenso.

Si la AFA hiciera lugar al reclamo, la situación en la tabla se modificaría drásticamente. Actualmente, Aldosivi se encuentra en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, pero una resta de unidades a Godoy Cruz podría cambiar el panorama y complicar seriamente la continuidad del equipo de calle Balcarce.

Antes de la resolución, en la tabla anual, Aldosivi está último con 24 unidades y Godoy Cruz se ubica tres unidades por encima del “Tiburón”. Restan tres fechas. Aldosivi jugará de local con Independiente Rivadavia de local (sábado a las 14.45 horas), de visitante con Banfield y en el Minella con San Martín de San Juan.

Mientras la dirigencia de Godoy Cruz se ha distanciado de las polémicas declaraciones de Cornejo, enfatizando su apoyo a las decisiones de la AFA, en Mar del Plata la expectativa crece ante lo que podría ser el último recurso legal y deportivo para asegurar la permanencia del equipo en la Primera División.