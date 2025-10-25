Search
1761359020

Ya está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, para consultar los datos oficiales

Además de brindar los datos del escrutinio, la app detalla el paso a paso para votar con Boleta Única de Papel.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, ya se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel. También los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada electoral.

En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

