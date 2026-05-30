Ya es oficial: el emotivo homenaje de Tupungato a una recordada docente

Tupungato oficializó este viernes un sentido homenaje para una de las figuras más queridas de la comunidad educativa del departamento: a través de una ordenanza publicada en el Boletín Oficial de Mendoza, la plaza ubicada en el barrio Jesús Nazareno Gómez, en el distrito de Anchoris, pasará a llamarse “Mirta Canizzo”, en honor a la histórica docente que supo dejar su huella en cada persona que la conoció.

La medida quedó formalizada mediante el decreto municipal N°320/2026, que promulgó la Ordenanza N°10/26 aprobada días atrás por el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato. “Resulta oportuno rendir homenaje a personas que, a través de su labor y compromiso, han contribuido significativamente al desarrollo social, educativo y cultural de la comunidad“, reza el texto de la norma.

Durante su basta trayectoria, Mirta Canizzo mostró una férrea vocación que excedía a su labor dentro de las aulas para acompañar a vecinos y alumnos en distintas necesidades. De eso da cuenta el texto, que resalta que “su trayectoria como docente en la educación de adultos no se limitó únicamente a la formación pedagógica, sino también a tramitar talleres de capacitación laboral, de educación artística y emocional para la comunidad”.

El compromiso de Mirta con su comunidad la empujó incluso a ocuparse de la gestión legal y administrativa de la construcción de la Capilla ‘Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás’ y de la Escuela N°1-634 Isla Soledad. También brindó supo acompañar a los vecinos de la comunidad en distintos trámites administrativos que, por razones de desconocimiento o lejanía de centros urbanos, se les dificultaba su realización.

Además, Mirta también participó en varios proyectos solidarios junto a empresas privadas, mediante los cuales logró donaciones de ropa, calzado y mercadería para familias de la zona. “La comunidad reconoce su compromiso, dedicación y ejemplo, considerándola una figura representativa de los valores que se desean promover”, expresa la ordenanza.

Con esta decisión, el nombre de Mirta Canizzo, fallecida hacia finales de 2023, quedará inmortalizado en uno de los espacios públicos del distrito, en un homenaje que busca mantener viva la memoria de una docente recordada por su cercanía, su vocación de servicio y su compromiso con su comunidad.