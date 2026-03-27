Wine Rock 2026: música, vino y montaña se combinan en una jornada única

El Wine Rock Sessions 2026 se prepara para una nueva edición este sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, con una propuesta que vuelve a unir música, vino y gastronomía en un entorno natural privilegiado de Mendoza. La iniciativa apunta a ofrecer algo más que un recital: una experiencia completa para disfrutar sin apuros, en contacto con el paisaje y la cultura vitivinícola.

Durante toda la jornada, el evento combinará shows en vivo con degustaciones, actividades guiadas y una variada oferta gastronómica. Más de 15 etiquetas de vino formarán parte del recorrido, junto con propuestas pensadas para explorar el mundo del vino desde lo técnico, lo creativo y lo sensorial.

El mismo presentará una grilla que recorre distintos estilos del rock, con la participación de bandas consagradas y artistas emergentes. Entre los nombres destacados aparecen Ratones Paranoicos, Catupecu Machu y Estelares, además de proyectos mendocinos como Pasado Verde, Esperanzah y Néctar 02. También habrá sets de DJs que aportarán un clima más electrónico para el cierre.

La propuesta se desarrollará en dos escenarios, lo que permitirá al público armar su propio recorrido musical, alternando entre rock clásico, alternativo, pop y fusiones contemporáneas.

Más allá de la música, uno de los ejes del evento será la experiencia enológica. Desde la tarde, quienes asistan podrán participar de actividades con inscripción previa, como catas guiadas y charlas con especialistas, pensadas para profundizar en el universo del vino desde distintas miradas.

Con el paso de los años, el Wine Rock Sessions se consolidó como una de las citas destacadas del calendario cultural mendocino, al combinar espectáculos en vivo con el fuerte perfil vitivinícola de la provincia, en una propuesta que atrae tanto a locales como a turistas.