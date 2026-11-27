WhatsApp anunció oficialmente la incorporación de una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar el envío de mensajes. La herramienta comenzó a implementarse de manera progresiva en todo el mundo y estará disponible tanto para conversaciones individuales como grupales.

La novedad permite redactar un mensaje con anticipación y determinar cuándo lo recibirá el destinatario, sin necesidad de estar pendiente del celular en ese momento.

De esta manera, los usuarios podrán organizar saludos de cumpleaños, recordatorios, compromisos familiares o comunicaciones laborales, evitando enviar mensajes fuera de los horarios habituales.

WhatsApp: cómo programar mensajes desde el celular

La nueva herramienta permite establecer el envío de textos, fotografías y videos con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días.

Para utilizar esta función desde el celular, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la conversación individual o grupal.

Redactar el mensaje o seleccionar la fotografía o el video.

Mantener pulsado el botón de envío.

Seleccionar la fecha y el horario deseados.

Confirmar la programación.

El contenido se enviará automáticamente en el momento establecido.

Cómo programar mensajes desde WhatsApp Web

La herramienta también comenzó a estar disponible en la versión para computadoras. En este caso, la programación se realiza mediante un ícono con forma de reloj, ubicado junto al botón de envío.

Desde allí, los usuarios pueden configurar el día y la hora en que desean que se entregue el mensaje y confirmar la operación.

¿Qué pasa si el celular está apagado?

Una de las principales ventajas de esta actualización es que los mensajes se enviarán incluso si el celular está apagado, sin batería o sin conexión a internet.

Además, el destinatario no podrá distinguir si el contenido fue programado previamente o enviado en tiempo real.

Los usuarios también tendrán la posibilidad de consultar los mensajes pendientes y cancelarlos antes de que sean enviados. Las comunicaciones conservarán el cifrado de extremo a extremo, según confirmó la compañía.

Qué hacer si todavía no aparece la nueva función

La actualización se implementará gradualmente durante las próximas semanas. Por este motivo, es posible que algunos usuarios todavía no tengan acceso a la herramienta.

Se recomienda mantener WhatsApp actualizado desde Google Play Store o App Store y aguardar a que la función se habilite en cada cuenta.