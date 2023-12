Walter Bento sigue cosechando malas noticias y deberá pasar las fiestas en la cárcel

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza decidió rechazar el pedido que hicieron desde la defensa de Walter Bento. Por lo mismo, el exjuez no podrá salir con el beneficio de la prisión domiciliaria y tendrá que pasar las fiestas en la cárcel de Cacheuta.

“Se rechaza el pedido de sustitución de la medida de coerción de prisión preventiva dispuesta a Walter Ricardo Bento por la de detención domiciliaria“, indica el fallo que realizó la Justicia sobre el pedido de la defensa.

Y es que este pedido fue presentado por los abogados, quienes plantearon que se sustituyera la prisión preventiva por algo menos grave. Todo basándose en la discapacidad de uno de los hijos de Bento, quién argumentaron que no puede hacer nada sin su padre junto a él.

“En sustancia, argumentaron que su hijo Facundo Bento, habría experimentado un grave retroceso en su situación de salud. Que el joven tiene veintinueve (29) años, no se trasladaría por sus propios medios, no habla y no logra entender los motivos por los que no puede ver a su padre. Que no sería suficiente con la asistencia que le brinda su madre y el pedido se sustenta no solo en razones legales sino – esencialmente- humanitarias. Expresaron que la separación de Facundo de su padre, le ha generado un preocupante estado de irritación y constante crisis nerviosa, que se manifiesta en episodios violentos que incluyen mordidas o golpes y que son imposibles de contener para su madre, ya que Facundo la dobla en peso y altura. Agregaron que amén de no ser convivientes, sus hermanos tampoco logran apaciguar estos episodios, que desde que perdió´ contacto con su padre se han tornado cada vez más frecuentes“, comentaron en la solicitud.

A lo que la Justicia argumentó: “Cabe aclarar que el tribunal no desconoce que, con la detención de Walter Bento, la madre puede encontrarse actualmente agobiada con la tarea de cuidado. Pero la experiencia demuestra que eso es lo que de ordinario acontece en la mayoría de los casos en los que la dinámica familiar se ve impactada ante la ausencia intempestiva de alguno de sus miembros, sea por estar privado de la libertad o por cualquier otra razón“.

Decisión que hará que el exjuez, investigado por corrupción y diversos casos, tenga que pasar Navidad y Año Nuevo en el penal tras estar preso desde el 8 de noviembre.