Hace instantes lo anunció el mismo Rodolfo Suarez a través de su cuenta de Twitter dando a conocer las nuevas medidas que comenzarán a regir desde este miércoles a las 00 hs.

El gobernador Rodolfo Suarez aseguró que «los mendocinos nos cuidamos en libertad, con conducta individual y responsabilidad colectiva» por lo que decidió habilitar algunas flexibilizaciones en toda la provincia, que entrarán en vigencia este miércoles 7 julio.

Las medidas anunciadas:

Extender el horario de circulación hasta las 00.30.

Suspender la atención por DNI.

Habilitar las reuniones familiares de hasta 10 personas.

«Estas medidas requieren un esfuerzo inteligente y con sentido común. Sigamos cuidándonos, porque cuidarnos nos hace más libres« redacta en el posteo de Twitter

Compras y reservas sin DNI

Se conoció que el mandatario departamental de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se reunió con comerciantes y fue quien elevó el pedido a la provincia para dejar de lado los DNI para poder realizar compras y reservar para comer.

Es importante tener en cuenta que desde este viernes, con el fin de semana largo, comenzarán las vacaciones de invierno en la provincia y es por eso que plantearon estos temas para incrementar las ventas y fomentar el turismo.

Por su parte, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (CECITyS) solicitaron también que el Día del Amigo tenga una extensión horaria en el sector gastronómico hasta la 1 de la mañana aunque aún no hay respuesta al respecto.

“Entendemos que la llegada de turistas es una bocanada de aire para el sector. El gobierno nacional no promueve el turismo, aunque aclara que no está prohibido. No hay un mensaje claro, pero se puede venir a Mendoza”, insistió el intendente de Capital.

Fuente: Diario el Sol / Mendoza Post