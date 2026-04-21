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CIUDAD DE MENDOZA

Vuelven las noches de humor a la Nave Cultural

Las Buscavidas llegan a la Nave Cultural con una propuesta que combina humor, música y escenas de la vida cotidiana.

La Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de una propuesta teatral cargada de humor, música y situaciones cotidianas llevadas al extremo, con una nueva función de “Las Buscavidas” en la Nave Cultural.

El espectáculo se presentará el sábado 25 de abril a las 21.30 en la Sala 2, dentro de este espacio cultural ubicado en el Parque Central, que forma parte de uno de los polos artísticos más importantes de la ciudad.

La obra está protagonizada por el dúo humorístico “Colgadísimas”, integrado por Melly Onofri y Silvia Saboini, quienes despliegan una serie de personajes desopilantes para retratar, desde el humor, a mujeres que enfrentan el día a día con ingenio y creatividad.

A través de escenas dinámicas, música y situaciones absurdas, la propuesta invita al público a reírse de las dificultades cotidianas y reconocerse en historias cercanas, con un enfoque fresco y muy ligado a la identidad local.

Ficha:
Espectáculo: “Las buscavidas”. Elenco Colgadísimas. Género: humor.
Función: sábado 25 de abril.
Hora: 21.30.
Lugar: Sala 2. Nave Cultural.
Entradas: EntradaWeb o el día de la función en la boletería del teatro.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaNave culturalhumorLas Busca Vidas

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