Vuelven las clases en Mendoza y estos son los cortes a los que hay que prestar atención

Este miércoles 25 de febrero, las escuelas primarias de Mendoza abren sus puertas y, con ellas, regresa el intenso flujo vehicular propio del ciclo lectivo. Para evitar que el primer día escolar sea un caos, los municipios han diagramado un esquema de circulación especial, condicionado por una serie de obras viales que siguen activas en puntos clave.

La DGE busca cumplir con los 190 días de clases por eso estableció esta fecha de inicio.

Guaymallén: El foco de mayor conflicto

Es el departamento con más frentes abiertos. Los conductores deberán estar atentos a los siguientes puntos críticos:

Entorno del Hospital Notti: Se aconseja evitar Bandera de los Andes. Quienes vayan al oeste deben usar calle Hudson; hacia el este , la opción es Pringles.

, la opción es Pringles. Zona Mendoza e Higuerita : Los cortes persisten desde Corrientes hasta Roca y en las inmediaciones de Tirasso.

Los cortes persisten desde Corrientes hasta Roca y en las inmediaciones de Tirasso. Carril Urquiza: Las alternativas de desvío para descomprimir la zona son Newbery, Murialdo, La Purísima o Alpatacal.

Cambios en el Transporte Público

La esquina de Bandera de los Andes y Sarmiento es un punto crítico. Más de una decena de líneas (200, 300, 500, 600 y 900) modificaron sus trayectos. Se recomienda chequear las paradas provisorias en calles Pringles, Artigas y Mansilla.

Godoy Cruz: obras del Metrotranvía

Las complicaciones aquí se concentran en dos zonas principales:

Calle Perito Moreno: Bloqueo total entre Av. del Trabajo y Artigas (hasta el jueves 26) por la ampliación del Metrotranvía. Se desvía hacia San Martín Sur por Av. del Trabajo. Calle Brasil y San Martín: Reducción de media calzada (costado sur) por reparaciones en una alcantarilla. Se espera que los trabajos finalicen hoy mismo.

Ciudad de Mendoza

La Capital continúa con la reconstrucción de 143 cuadras. Actualmente, los puntos a evitar son: