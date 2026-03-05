Vuelve la F1, vuelve Colapinto: cronograma y TV del GP de Australia

La espera terminó. Tras doce semanas de parate, que las distintas escuderías aprovecharon para poner a punto sus nuevos monoplazas, la temporada 2026 de la Fórmula Uno se pondrá en marcha. El calendario que tiene previstas 24 carreras tendrá sus primeros giros en Melbourne, donde se disputará el GP de Australia. La carrera se disputará en el circuito urbano de Albert Park. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto saldrá a la pista con la ilusión renovada.

Atrás quedó el difícil 2025 que vivió el piloto pilarense en Alpine, en el que el monoplaza de la escudería francesa fue -por amplia diferencia- el peor de la parrilla. Con el nuevo reglamento, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly renovaron sus ilusiones al iniciar de cero y en igualdad de condiciones con respecto a los otros equipos. En ese sentido, cabe destacar que Alpine desde esta temporada dejará de utilizar motores Renault para pasar a ser cliente de Mercedes-Benz.

El nuevo Alpine con el que correrá Colapinto en 2026.

La actividad del Gran Premio comenzará este jueves por la noche de Argentina con la primera práctica libre, instancia en la que los equipos empezarán a ajustar la puesta a punto de los monoplazas de cara al resto del fin de semana. Posteriormente se desarrollarán las restantes sesiones de entrenamientos y la clasificación que definirá la grilla de largada.

Además de Colapinto, el fin de semana contará con presencia argentina en otras categorías soporte: el ítalo-argentino Mattia Colnaghi competirá en la Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport, mientras que el bonaerense Nicolás Varrone dirá presente en la Fórmula 2.

Cronograma del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30 horas

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02:00 horas

Práctica Libre 3: 22:30 horas

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02:00 horas

Domingo 8 de marzo

Carrera principal (58 vueltas): 01:00 horas

Televisación

El Gran Premio de Australia podrá verse en vivo en Argentina a través del canal Fox Sports. Además, estará disponible por streaming mediante las plataformas Disney+ y F1 TV.