Search
Instagram Facebook Twitter
paso las carretas granizo
FINDE

Vuelve la alerta por tormentas con granizo: qué pasa en el Valle de Uco

El pronóstico anticipa una jornada inestable en Mendoza con lluvias desde la madrugada y probabilidad de tormentas fuertes.

El tiempo en Mendoza estará marcado por la inestabilidad durante este sábado y el pronóstico advierte sobre la posibilidad de tormentas que podrían ser intensas en distintos sectores de la provincia.

Según los reportes meteorológicos, las condiciones más complejas se esperan en el Este mendocino, donde se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que podrían incluir lluvia intensa y caída de granizo.

De acuerdo con las proyecciones climáticas, el sábado comenzará con precipitaciones durante la madrugada, mientras que con el correr de las horas el cielo se mantendrá mayormente nublado y con condiciones variables (con momentos de mejora y nuevos episodios de inestabilidad).

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista se ubicará cerca de los 16 grados y la máxima alcanzaría los 26 grados durante la tarde, valores que se mantendrán dentro de rangos moderados para esta época.

El punto de mayor atención del pronóstico está en el desarrollo de tormentas durante el día. Los especialistas advierten que podrían registrarse chaparrones intensos, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada, especialmente en zonas del Este provincial (donde este tipo de fenómenos suele impactar con mayor fuerza en áreas rurales y productivas).

Imagen ilustrativa.

Ante este panorama, recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre o traslados durante las horas de mayor inestabilidad.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Para el domingo se espera una mejora parcial en las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará con nubosidad variable y la temperatura mostrará un leve ascenso, con una máxima cercana a los 29 grados.

Sin embargo, el alivio podría ser breve. El lunes volverían las condiciones inestables con probabilidad de tormentas durante la madrugada, acompañadas por vientos moderados del sector sur y un leve descenso de la temperatura.

Además, en la zona cordillerana también se prevén precipitaciones (asociadas al ingreso de un sistema inestable desde el Pacífico), por lo que el comienzo de la semana podría traer nuevamente un escenario cambiante en gran parte de Mendoza.

ETIQUETAS:

pronósticoMendozaalerta amarillagranizotormentaslluvias

+ Noticias

FINDE

Vuelve la alerta por tormentas con granizo: qué pasa en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

patrullaje preventivo

Escaparon al ver a la Policía y dejaron 80 kilos de nueces robadas: operativo rural en Tupungato

Por: Génesis Sandoval

servicio meteorológico

Sin alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Por: Redacción NDI

CRISIS EN PAMI

Por falta de pago, las ópticas suspendieron la atención a jubilados de PAMI

Por: Lucian Astudillo

¿SE ILUSIONA EL XENEIZE?

“Siento que estamos cerca de cumplir el sueño”: Riquelme dio detalles del proyecto para ampliar La Bombonera

Por: Lucian Astudillo

UN MENSAJE ESPERANZADOR

Del “días buenos y malos” al agradecimiento por el apoyo recibido: el emocionante video de Juan Cruz Yacopini

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter