Vuelve la alerta por tormentas con granizo: qué pasa en el Valle de Uco

El tiempo en Mendoza estará marcado por la inestabilidad durante este sábado y el pronóstico advierte sobre la posibilidad de tormentas que podrían ser intensas en distintos sectores de la provincia.

Según los reportes meteorológicos, las condiciones más complejas se esperan en el Este mendocino, donde se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que podrían incluir lluvia intensa y caída de granizo.

De acuerdo con las proyecciones climáticas, el sábado comenzará con precipitaciones durante la madrugada, mientras que con el correr de las horas el cielo se mantendrá mayormente nublado y con condiciones variables (con momentos de mejora y nuevos episodios de inestabilidad).

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista se ubicará cerca de los 16 grados y la máxima alcanzaría los 26 grados durante la tarde, valores que se mantendrán dentro de rangos moderados para esta época.

El punto de mayor atención del pronóstico está en el desarrollo de tormentas durante el día. Los especialistas advierten que podrían registrarse chaparrones intensos, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada, especialmente en zonas del Este provincial (donde este tipo de fenómenos suele impactar con mayor fuerza en áreas rurales y productivas).

Ante este panorama, recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre o traslados durante las horas de mayor inestabilidad.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Para el domingo se espera una mejora parcial en las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará con nubosidad variable y la temperatura mostrará un leve ascenso, con una máxima cercana a los 29 grados.

Sin embargo, el alivio podría ser breve. El lunes volverían las condiciones inestables con probabilidad de tormentas durante la madrugada, acompañadas por vientos moderados del sector sur y un leve descenso de la temperatura.

Además, en la zona cordillerana también se prevén precipitaciones (asociadas al ingreso de un sistema inestable desde el Pacífico), por lo que el comienzo de la semana podría traer nuevamente un escenario cambiante en gran parte de Mendoza.