Vuelve la alerta por tormenta y granizo a Mendoza: qué pasa en el Valle de Uco

Defensa Civil advirtió sobre la probabilidad de tormentas durante la tarde y noche de este miércoles en distintos puntos de la provincia.

Voceros de Defensa Civil emitieron un alerta por condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas para la tarde y noche de este miércoles en sectores de Mendoza, en un contexto climático que ya venía mostrando variabilidad en los últimos días.

Según la información oficial, el fenómeno podría impactar principalmente en la zona baja de San Rafael, General Alvear, Malargüe y el Este provincial. Además, desde el organismo señalaron que existe la posibilidad de caída de granizo, aunque no precisaron la magnitud que podría alcanzar el evento.

Las autoridades indicaron que las tormentas podrían desarrollarse con mayor intensidad hacia el cierre de la jornada, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones.

En paralelo, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que para este miércoles se espera una jornada parcialmente nublada y con escasa variación en la temperatura. También anticiparon la presencia de vientos leves del sudeste y la probabilidad de precipitaciones durante la noche en el sur provincial.

De esta manera, mientras el pronóstico general prevé un día sin cambios bruscos en los valores térmicos, el alerta puntual por tormentas mantiene la atención puesta en el sur y el Este mendocino ante posibles fenómenos localmente intensos.

