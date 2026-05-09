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CULTURA

Vuelve el programa “Arte y Cultura en las Cárceles de Mendoza” 

Con recitales, obras teatrales y talleres artísticos, comenzó una nueva edición del programa "Arte y Cultura en las cárceles de Mendoza".

El Servicio Penitenciario de Mendoza y la Subsecretaría de Cultura pusieron en marcha una nueva edición del programa “Arte y Cultura en las Cárceles de Mendoza”, una iniciativa orientada a promover el acceso a expresiones artísticas y culturales dentro de los contextos de encierro de la provincia.

La propuesta se desarrollará a lo largo de 2026 en distintos complejos penitenciarios y centros de alojamiento ubicados en Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, San Rafael, Las Heras y Lavalle. La programación incluirá una amplia variedad de actividades, entre ellas recitales musicales, obras de teatro, espectáculos de stand up, narraciones orales y presentaciones de danza.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, donde se realizó una gala lírica encabezada por la soprano Griselda López Zalba y el tenor Mariano Leotta, en una jornada que marcó el inicio del cronograma anual de actividades culturales.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Pablo Moreno, jefe de la División Educación, Cultura y Deporte del Servicio Penitenciario, destacó que el programa representa una oportunidad para acercar el arte y la cultura a las personas privadas de libertad y generar espacios de participación y expresión dentro de los establecimientos penitenciarios.

El cronograma continuará semanalmente hasta fines de diciembre y forma parte de una política cultural sostenida que busca fortalecer las actividades artísticas en contextos de encierro.

En paralelo, los distintos establecimientos penitenciarios desarrollan durante todo el año otras propuestas impulsadas por personas privadas de libertad junto a personal penitenciario capacitado, en el marco del programa “Cultura Cárceles”.

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