Vuelve el Mendoza Sax Fest: cuatro días de música, talento y conexión internacional

Mendoza se prepara para recibir una nueva edición del Mendoza Sax Fest 2025, el festival internacional que convierte a la provincia en el epicentro del saxofón y el jazz. Durante cuatro días: del 21 al 24 de noviembre, músicos, estudiantes y aficionados de distintas partes del mundo se reunirán en una programación que combina conciertos, clases magistrales, ensambles y actividades especiales.
El encuentro tendrá sedes en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), y las entradas ya están disponibles en Entradaweb.
Una celebración internacional del saxofón
El festival celebra al saxofón en todas sus dimensiones: artística, pedagógica y social. Nacido en Mendoza, el evento se consolidó como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde conviven referentes mundiales del instrumento junto a músicos y estudiantes locales.
Bajo la dirección de los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, el Mendoza Sax Fest fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Con un espíritu integrador, cada edición reafirma su compromiso con la excelencia artística y la proyección internacional de la provincia.
Artistas destacados
La edición 2025 contará con la presencia de figuras internacionales como:
- Melissa Aldana (EE.UU.), una de las saxofonistas más reconocidas del jazz contemporáneo y nominada al Grammy.
- Arno Bornkamp (Países Bajos), referente mundial del saxofón clásico.
- Baptiste Herbin (Francia), virtuoso del jazz moderno europeo.
- Adam Pieronczyk (Polonia), innovador compositor y explorador de nuevos sonidos.
- Jonathan Helton y Jeremy Koch (EE.UU.), destacados intérpretes y docentes del ámbito académico.
También participarán reconocidos artistas argentinos como Gustavo Musso, Bera Romairone, Manuel González Ponisio y Mario Breuer, conformando una grilla que reunirá las distintas corrientes del saxofón contemporáneo.
El festival incluirá dos noches centrales que marcarán la agenda cultural mendocina de noviembre:
- Viernes 21 de noviembre: en el Teatro Independencia, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por Pablo Herrero Pondal, ofrecerá un concierto sinfónico junto a Arno Bornkamp, Jeremy Koch, Jonathan Helton y Bera Romairone, interpretando obras clásicas que resaltan la versatilidad del saxofón.
- Domingo 23 de noviembre: en el Teatro Mendoza, la reconocida saxofonista chilena Melissa Aldana, radicada en Nueva York, brindará un concierto junto a Pipi Piazzolla (batería), Cirilo Fernández (piano) y Mariano Sívori (contrabajo), en una velada que promete ser uno de los grandes hitos del jazz contemporáneo en el país.