Vuelve el Mendoza Sax Fest: cuatro días de música, talento y conexión internacional

Mendoza se prepara para recibir una nueva edición del Mendoza Sax Fest 2025, el festival internacional que convierte a la provincia en el epicentro del saxofón y el jazz. Durante cuatro días: del 21 al 24 de noviembre, músicos, estudiantes y aficionados de distintas partes del mundo se reunirán en una programación que combina conciertos, clases magistrales, ensambles y actividades especiales.

El encuentro tendrá sedes en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), y las entradas ya están disponibles en Entradaweb.

Una celebración internacional del saxofón

El festival celebra al saxofón en todas sus dimensiones: artística, pedagógica y social. Nacido en Mendoza, el evento se consolidó como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde conviven referentes mundiales del instrumento junto a músicos y estudiantes locales.

Bajo la dirección de los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, el Mendoza Sax Fest fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Con un espíritu integrador, cada edición reafirma su compromiso con la excelencia artística y la proyección internacional de la provincia.

Artistas destacados

La edición 2025 contará con la presencia de figuras internacionales como:

(EE.UU.), una de las saxofonistas más reconocidas del jazz contemporáneo y nominada al Grammy. Arno Bornkamp (Países Bajos), referente mundial del saxofón clásico.

(Polonia), innovador compositor y explorador de nuevos sonidos. Jonathan Helton y Jeremy Koch (EE.UU.), destacados intérpretes y docentes del ámbito académico.

También participarán reconocidos artistas argentinos como Gustavo Musso, Bera Romairone, Manuel González Ponisio y Mario Breuer, conformando una grilla que reunirá las distintas corrientes del saxofón contemporáneo.

El festival incluirá dos noches centrales que marcarán la agenda cultural mendocina de noviembre: