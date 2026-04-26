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Vuelve el frío y aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono: cómo evitar una tragedia

Con la llegada de las bajas temperaturas, crece el peligro de intoxicaciones por monóxido de carbono en Mendoza.

El inicio del invierno en Mendoza vuelve a poner en agenda un riesgo tan frecuente como subestimado. El monóxido de carbono (un gas tóxico imperceptible) se genera por la combustión incompleta de materiales como gas, leña o carbón y suele acumularse en ambientes cerrados, especialmente cuando los sistemas de calefacción no están en condiciones.

Desde el Ministerio de Salud advierten que se trata de un problema prevenible pero potencialmente mortal, cuya incidencia aumenta año tras año durante los meses de frío. La mayoría de los casos ocurre dentro de viviendas (por fallas o mal uso de artefactos), lo que convierte al hogar en el principal foco de riesgo.

Los síntomas pueden aparecer de forma progresiva y confundirse con otros cuadros. Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas y confusión son señales de alerta que requieren una reacción inmediata (ventilar el ambiente y salir al exterior). Ante cualquier sospecha, la recomendación es acudir sin demora a un centro de salud.

Para evitar intoxicaciones, especialistas insisten en medidas básicas pero clave. Revisar los artefactos a gas con personal matriculado, garantizar ventilación permanente y evitar el uso de braseros o estufas sin salida al exterior en espacios cerrados son algunas de las principales recomendaciones. También se desaconseja usar hornos o cocinas para calefaccionar (una práctica común pero peligrosa).

Otro indicador fundamental es el color de la llama. Si es azul, la combustión es adecuada; si presenta tonos amarillos o anaranjados, puede haber una falla (lo que incrementa el riesgo de emisión de monóxido). En este contexto, la prevención no solo es una recomendación: es la diferencia entre un invierno seguro y una emergencia evitable.

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