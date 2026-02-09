Search
¿y la lluvia?

Vuelve el calor esta semana para todo el Valle de Uco

El comienzo de semana en Tunuyán, Tupungato y San Carlos se presenta con cielo mayormente soleado y ascenso de la temperatura.

El pronóstico meteorológico para el Valle de Uco indica que la semana empezará con condiciones de tiempo mayormente estables y temperaturas relativamente altas, trayendo de vuelta el verano intenso de enero.

El lunes y martes se esperan jornadas con predominio del sol y máximas alrededor de los 30 °C o más, con noches un poco más templadas, marcando un inicio de semana caluroso. 

Imagen ilustrativa.

Hacia mitad de semana, el ambiente podría tornarse un poco más fresco, aunque la estabilidad se mantiene, para la alegría de los productores, sin pronósticos que indiquen la llegada de lluvias, tormentas ni Zonda (hasta el momento).

Las condiciones serán en general secas y con cielo despejado o poco nublado, y las temperaturas seguirán elevadas durante varios días. 

No se prevé Zonda, lluvias significativas ni caída de granizo, y el tiempo tenderá a ser estable con sol y calor, ideal para actividades al aire libre durante las jornadas diurnas

