Vuelve a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor: a qué hora cortan el tránsito

Tras una seguidilla de días en los que permaneció habilitado de manera ininterrumpida, el paso internacional Cristo Redentor volverá a cerrar este domingo por las condiciones meteorológicas previstas para la alta montaña. La decisión fue tomada por las autoridades de Argentina y Chile luego de analizar los informes técnicos de ambas vialidades y evaluar los riesgos asociados a la inestabilidad climática.

Según detallaron las autoridades, el operativo se realizará de manera escalonada durante la noche del domingo 18 de octubre. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y busca evitar situaciones de riesgo en el cruce fronterizo.

Cabe señalar que el pronóstico para este domingo anticipa cielo algo nublado durante la mañana e inestabilidad hacia la tarde y la noche, con probabilidad de nevadas, precipitaciones aisladas y viento en la zona de alta montaña.

A qué hora cierran el paso a Chile

Según el cronograma informado por las coordinaciones fronterizas, las barreras de Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en Chile, se cerrarán a las 20 de este domingo.

En tanto, el cierre del túnel internacional se concretará a las 22, momento en que quedará interrumpido el tránsito por el Sistema Integrado Cristo Redentor.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el estado de transitabilidad antes de iniciar el viaje.

Cuándo habrá novedades sobre la reapertura

Las coordinaciones fronterizas adelantaron que este lunes 19 de octubre emitirán un nuevo reporte oficial sobre las condiciones meteorológicas y el estado de transitabilidad. La evaluación está prevista para las 21 y permitirá analizar una posible reapertura del paso.

Hasta entonces, quienes tengan previsto viajar a Chile deberán consultar las actualizaciones oficiales antes de salir, ya que la habilitación dependerá de la evolución del tiempo y de las condiciones de seguridad.