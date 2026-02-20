Vuelta de Mendoza: Velardes, de la Municipalidad de San Carlos, ganó en la trepada al Manzano Histórico

Este jueves se desarrolló la séptima etapa de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza, la cual se llevó a cabo en el Valle de Uco y que tuvo como ganador a Leandro “Colo” Velardes, representante de la Municipalidad de San Carlos. El ciclista tuvo un gran desempeño y arribó en solitario al Manzano Histórico. Christian Moyano se mantiene como líder de la clasificación general.

La séptima etapa se desarrolló por los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, con llegada a 1.800 metros de altura. Velardes registró un tiempo (extraoficial) de 3 horas, 35 minutos y 9 segundos. Detrás arribaron José Autran (SEP San Juan) y Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos), quienes completaron el podio de la etapa.

Una vez concluida la trepada al Manzano Histórico, la clasificación general es liderada por Christian Moyano, del equipo de la Municipalidad de Guaymallén. El segundo puesto ahora quedó a manos de Fernando Contreras -de la Municipalidad de Godoy Cruz-, quien le arrebató ese lugar a su compañero de equipo, Nicolás Traico, quien perdió terreno al llegar retrasado.

Cabe destacar que la competencia continuará este viernes, cuando se desarrolle la octava etapa. Dicho tramo recorrerá los departamentos de Lavalle, San Martín y Junín a lo largo de 163 kilómetros. La largada está prevista para las 15 en la Municipalidad de Lavalle y la llegada será en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín. Durante el trayecto habrá metas sprint en la ruta provincial 34, en Costa de Araujo (kilómetro 63), y en el estadio Gustavo Torito Rodríguez, en San Martín (kilómetro 114).