Vuelta al cole: esta es la guía definitiva para aprovechar la Ayuda Escolar de ANSES antes de las clases

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa vigente el trámite para solicitar la Ayuda Escolar Anual 2026, un respaldo económico destinado a familias que perciben determinadas asignaciones y tienen hijos en edad escolar.

Se trata de un pago único anual por cada hijo que asista a un establecimiento educativo reconocido oficialmente. El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), incluyendo también los casos de hijos con discapacidad.

Quiénes cobran automáticamente

El organismo informó que recibirán el pago automático quienes hayan acreditado la escolaridad antes del 31 de diciembre de 2025. En esos casos, la acreditación se realizará sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Quienes no hayan presentado la certificación dentro del plazo deberán completar el Formulario PS 2.68 a través de la plataforma Mi ANSES para habilitar el cobro posterior.

Requisitos para acceder

La Ayuda Escolar corresponde a personas que tengan hijos a cargo y perciban alguna de estas prestaciones:

Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad

En cuanto a los hijos, los requisitos varían según el caso:

Entre 45 días y 17 años inclusive , con asistencia a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario).

, con asistencia a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario). En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben concurrir a instituciones públicas o privadas de enseñanza oficial o especial, recibir apoyo pedagógico, asistir a talleres protegidos o realizar tratamientos de rehabilitación.

Monto confirmado para 2026

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar en $85.000 por cada hijo. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que el titular percibe la AUH u otra asignación compatible.

Desde el organismo aclararon que el pago se efectiviza únicamente cuando el certificado de alumno regular fue presentado y validado correctamente. Una vez aprobado el trámite, la acreditación se realiza de manera automática.

También remarcaron que el beneficio no tiene carácter retroactivo, por lo que la falta de presentación del certificado implica la pérdida del cobro, aun cuando se cumplan los demás requisitos.

Cómo presentar el certificado escolar

El trámite se realiza de forma digital a través de Mi ANSES. Los pasos incluyen:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a la sección “Hijos”. Seleccionar “Presentar certificado escolar”. Generar el formulario correspondiente. Imprimirlo, hacerlo firmar por la institución educativa y volver a cargarlo en la plataforma.

Antes de iniciar el procedimiento, ANSES recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, para evitar demoras en la validación y en el pago.

Qué ocurre si no se presenta

En el caso de titulares de la AUH, no acreditar la escolaridad puede derivar en la pérdida de la Ayuda Escolar Anual y generar inconvenientes en la continuidad de la asignación. Por ese motivo, el organismo sugiere completar el trámite dentro de los plazos establecidos.