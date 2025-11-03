Vuelos más baratos para los mendocinos: el nuevo beneficio que lanzan Almundo y Flybondi

Con la presencia del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, la empresa Almundo y la aerolínea Flybondi anunciaron una alianza estratégica destinada a fortalecer la conectividad aérea y el turismo nacional, con un beneficio especial del 20% de descuento en vuelos domésticos para residentes de Mendoza.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que ambas firmas destacaron que el beneficio estará disponible en toda la red de tiendas físicas de Almundo, con presencia en Mendoza Plaza Shopping, Peatonal, Portal Los Andes y Lomas Plaza Comercial.

El descuento aplica a la ruta Mendoza-Buenos Aires y puede utilizarse en tramos de ida o ida y vuelta, sin restricciones de temporada, para vuelos que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2026. Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante.

Durante la presentación, Mema celebró la medida: “Estamos muy contentos con la consolidación de Mendoza como plaza turística, pero también con beneficios como este para los mendocinos que viajan fuera de la provincia”.

Por su parte, Testa subrayó la importancia de la articulación público-privada: “El Gobierno de Mendoza trabaja cotidianamente con representantes del sector privado para fortalecer la conectividad”.

Desde el sector privado, Juan García, director comercial de Almundo, destacó que “esta alianza refuerza el compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país”, mientras que Federico Pastori, de Flybondi, afirmó que el objetivo es “seguir impulsando el turismo interno y brindar la libertad de volar a más personas”.

El beneficio incluye todos los medios de pago, con promociones exclusivas en bancos provinciales, y forma parte de una estrategia conjunta que busca promover la movilidad regional, incrementar el flujo turístico y potenciar a Mendoza como destino y punto de conexión nacional.