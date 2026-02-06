Search
MARCHA ATRÁS

Vuelos con normalidad: ATE suspendió el paro de controladores aéreos previsto para el lunes

La medida de fuerza quedó en suspenso tras una convocatoria de urgencia del Ministerio de Transporte para abrir una instancia de diálogo por los reclamos salariales de los trabajadores.

Este viernes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la suspensión del paro de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba previsto para el próximo lunes 9 de febrero, por lo que los vuelos operarán con normalidad en el inicio de la semana.

La decisión fue adoptada luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia con el objetivo de destrabar el conflicto. “Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo”, confirmó la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, quien señaló que el reclamo se originó por una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento previamente acordado.

El paro iba a comenzar a las 00:00 del lunes y amenazaba con afectar la operatividad aeroportuaria en plena temporada alta. En ese sentido, la dirigente gremial remarcó que el sindicato había realizado distintas acciones previas sin llegar a la huelga, al considerarla “la última herramienta”, y sostuvo que la convocatoria oficial fue una señal de respuesta al reclamo.

Por su parte, desde ATE ANAC -a través de su titular, Marcelo Belleli- aclararon que la suspensión de la medida es para entablar diálogo, y advirtió que “no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza”.

De este modo, desde el gremio informó que mientras se desarrollen las negociaciones la operación aérea será normal, aunque no descartó retomar acciones si no se alcanza un acuerdo en la reunión con los funcionarios.

