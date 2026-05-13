Vuelan las tasas: qué billeteras virtuales y bancos pagan más por ahorrar pesos en Argentina

Las tasas para ahorrar pesos volvieron a moverse en Argentina y reactivaron la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos tradicionales. En un escenario donde muchos usuarios buscan rendimiento sin perder liquidez, las cuentas remuneradas y los fondos money market se consolidan como una de las principales herramientas para administrar pesos de corto plazo.

La dinámica responde a un contexto financiero donde las entidades buscan atraer depósitos y saldos disponibles ofreciendo mejores tasas, tanto en billeteras digitales como en plazos fijos online.

A diferencia de una caja de ahorro tradicional, las cuentas remuneradas permiten generar intereses diarios sobre el dinero disponible mientras sigue accesible para pagos, transferencias o consumos.

Las billeteras virtuales que más pagan hoy

Según los últimos relevamientos del mercado financiero argentino, las aplicaciones que actualmente ofrecen mayores rendimientos son encabezadas por Ualá y Fiwind, ambas con tasas cercanas al 27% nominal anual (TNA).

Detrás aparecen otras plataformas ampliamente utilizadas en Argentina:

Prex: alrededor de 20% TNA.

Naranja X: 19% TNA.

Mercado Pago: cerca de 18,3% TNA.

Personal Pay: 18,4% TNA.

Claro Pay: 17,8% TNA.

Lemon Cash: poco más de 17% TNA.

También aparecen fondos money market y plataformas de inversión que comenzaron a ganar terreno en los últimos meses, impulsados por usuarios que buscan alternativas más flexibles que el plazo fijo tradicional.

Qué pasa con los plazos fijos

En paralelo, los bancos también ajustaron las tasas para plazos fijos online a 30 días.

Entre las entidades con mejores rendimientos aparecen:

Banco Provincia: 19,5% TNA.

Banco Macro: 19%.

ICBC: 18,8%.

BBVA: 18,75%.

Banco Nación: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Las diferencias entre entidades muestran un mercado cada vez más competitivo, donde pequeñas variaciones en la tasa pueden representar diferencias importantes para quienes buscan maximizar rendimientos en pesos.

Por qué vuelven a subir las tasas

El movimiento de tasas ocurre en un contexto donde el sistema financiero busca mantener atractivo el ahorro en pesos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.

Además, el crecimiento de las billeteras virtuales obligó a bancos tradicionales a competir más agresivamente con productos digitales y cuentas remuneradas automáticas.

En paralelo, muchos usuarios priorizan instrumentos que permitan disponer del dinero rápidamente, sin necesidad de inmovilizarlo durante 30 días como sucede con un plazo fijo clásico.

Ese cambio de hábito explica por qué las billeteras virtuales siguen ganando participación dentro del sistema financiero argentino, especialmente entre jóvenes y usuarios que manejan pagos cotidianos desde el celular.