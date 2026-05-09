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Voucher Educativo: cómo consultar el pago de mayo y verificar si fuiste aceptado

El programa de asistencia para cuotas escolares ya permite revisar el estado de las solicitudes y conocer cuándo se acreditará el beneficio.

Muchas familias argentinas esperan durante mayo la acreditación del Voucher Educativo, el programa impulsado por el Gobierno Nacional para ayudar a cubrir parte de las cuotas escolares en colegios privados con aporte estatal. Tras el cierre de la inscripción, ya se puede consultar el estado de la solicitud y verificar si el beneficio fue aprobado.

Cuándo se cobra el Voucher Educativo en mayo:

El pago del beneficio se realiza mensualmente a través de ANSES y suele acreditarse desde la segunda semana de mayo, siguiendo el calendario habitual de prestaciones sociales según la terminación del DNI del titular que realizó la inscripción.

El programa continuará abonándose hasta diciembre de 2026, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el Gobierno, como la regularidad escolar y el pago de las cuotas del establecimiento educativo.

El cronograma estimado para mayo de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Cómo saber si la solicitud fue aprobada:

Las familias que se anotaron pueden consultar el estado del trámite de manera online. Para hacerlo deben:

  • Ingresar a la plataforma oficial de vouchers educativos.
  • Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina.
  • Entrar en la sección “Estado de tu solicitud”.

Allí aparecerá si el pedido figura como “Aprobado”, “En evaluación” o “Rechazado”. En algunos casos también se habilita una instancia de reclamo para corregir errores o actualizar información.

El Voucher Educativo está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete salarios mínimos.

ETIQUETAS:

Ansesmayocolegios privadosvoucher educativo

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