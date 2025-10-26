Votó Gustavo Aguilera: qué dijo el intendente de Tupungato

Para Tupungato y su intendente, Gustavo Aguilera, no es una elección más la que se está desarrollando en la provincia y el país, puesto que el municipio pone un juego la gobernabilidad propia.
Siendo así, el jefe comunal, se movió mucho durante la campaña para sumar la cantidad necesaria de concejales que le den respiro en cada sesión. Para dar el puntapié inicial la segunda parte de su gestión, fue uno de los primeros tupungatinos en votar.
Apenas pasadas las 10:30 horas, se acercó a la escuela 4-079 Domingo Faustino Sarmiento para sufragar. Luego de pasar por el cuarto oscuro, dio palabras de aliento, destacando que para los mendocinos es un hecho muy importante. “Para nosotros esto que convoca es muy importante. La democracia crece año tras año“.
Además, destacó que la implementación de la Boleta Única de Papel, es “un ejemplo de progreso”, que hace más ágil las elecciones.
Quiénes son los candidatos a concejales
- Fuerza Justicialista Mendoza: María Gabriela Carleti, Franco Lucero, Federico Márquez, Macarena Pacheco, Gonzalo Velarde.
- Frente Verde: Alejandra Salvatierre, Carlos Altamirano, Natalia Salazar, Daniel Battistoni, Mónica Martínez.
- Protectora: Rubén Natanael Leyes, Carina Romero, Esteban Muñiz, Julieta Quiroga, Matías Moreno.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): no presenta candidatos en esta categoría.
- Frente Libertario Demócrata: Franco Avogadro, Rosa Ana Coletto, María Araujo, Diego Nuñez, Rosa Margarita Aveiro.
- Provincias Unidas Defendamos Mendoza: Osvaldo José Londei, Noelia Janet Miranda, Roberto Marcelo Agüero, María Janet Brito, Gisela Andrea Taibes.
- Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pelegrina, Gastón Livellara.
- Partido de los Jubilados: Carolina Pavez, Manuel Ocaña, Marcela Molina, Sebastián López, Romina Rivero.
- Partido Nuevo Tupungato: Hugo Cabezas, Gabriela Baldini, Walter Armando Bonada, Paola Yamila Salvador, Walter Hugo Flores.
- Renueva Tupungato: Federico Raúl Santoni, Verónica Gallina, Leandro Ansola, Julieta Giamportone, Santiago Lautaro Silva.