Votó Gustavo Aguilera: qué dijo el intendente de Tupungato

Para Tupungato y su intendente, Gustavo Aguilera, no es una elección más la que se está desarrollando en la provincia y el país, puesto que el municipio pone un juego la gobernabilidad propia.

Siendo así, el jefe comunal, se movió mucho durante la campaña para sumar la cantidad necesaria de concejales que le den respiro en cada sesión. Para dar el puntapié inicial la segunda parte de su gestión, fue uno de los primeros tupungatinos en votar.

Apenas pasadas las 10:30 horas, se acercó a la escuela 4-079 Domingo Faustino Sarmiento para sufragar. Luego de pasar por el cuarto oscuro, dio palabras de aliento, destacando que para los mendocinos es un hecho muy importante. “Para nosotros esto que convoca es muy importante. La democracia crece año tras año“.

Además, destacó que la implementación de la Boleta Única de Papel, es “un ejemplo de progreso”, que hace más ágil las elecciones.

Quiénes son los candidatos a concejales