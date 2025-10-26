Search
Instagram Facebook Twitter
junta-electoral-boleta-unica-elecciones-argentinas
ATENCIÓN

Voto en blanco, voto válido y voto nulo: ¿Cómo se consideran estas categorías con la boleta única?

Comprender la diferencia entre voto válido, en blanco y nulo es clave para ejercer correctamente el derecho al voto y evitar que tu elección sea invalidada.

El sistema de boleta única ya se ha adoptado a nivel nacional, luego de las experiencias provinciales en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En esta última provincia conviven dos boletas únicas y dos urnas debido a que coexisten elecciones concurrentes.

Votos válidos

Un voto se considera válido cuando el elector marca una opción para cada categoría de cargos a elegir o una lista completa, en el marco de la boleta única.
Algunos casos concretos:

  • Marcar la lista completa mediante el casillero correspondiente, o marcar cada categoría de una misma opción electoral.
  • Votar distintas opciones electorales sin superponer categorías.
  • Utilizar una boleta que esté rota, siempre que puedan identificarse el talón, el troquel y las categorías.

Voto en blanco

Se considera voto en blanco cuando no se marca ninguna opción en la boleta única. Es decir: el elector recibe la boleta, pero no tilda ninguna casilla.

Voto nulo

Una boleta es anulada en los siguientes casos:

  • Cuando se marca más de una opción electoral dentro de distintas agrupaciones políticas; la nulidad se aplica a la categoría donde esto ocurre.
  • Si la boleta lleva escrito el nombre, firma o el número de DNI del elector.
  • En boletas no entregadas por la autoridad de mesa o que no tengan la firma correspondiente.
  • Cuando la boleta está tan deteriorada que no permite identificar la opción elegida o le faltan datos visibles del troquel.
  • Si el elector agrega nombres de partidos, listas independientes o candidatos que ya están impresos.
  • Si aparecen expresiones, frases o signos que no tienen nada que ver con el proceso electoral.

¿Qué hacer si me equivoco al votar?

Si al marcar la boleta te equivocas, puedes solicitar a la autoridad de mesa una nueva según el procedimiento: entregar la boleta equivocada doblada para que sea destruida, y sólo contará la boleta que te den correctamente.

ETIQUETAS:

voto nulosistema de boleta únicavoto válidovoto en blanco

+ Noticias

ATENCIÓN

Voto en blanco, voto válido y voto nulo: ¿Cómo se consideran estas categorías con la boleta única?

Por: Violeta Díaz Costa

legislativas

Martín Aveiro: “Vamos a ver cuánto se lo sigue apoyando a Milei en su gestión”

Por: Federico Aloi

Con tranquiidad

Votó Gustavo Aguilera: qué dijo el intendente de Tupungato

Por: Agustin Zamora

elecciones legislativas

Emir Andraos al momento de votar: “Cuidemos lo nuestro”

Por: Génesis Sandoval

ELECCIONES 2025

Luis Petri votó y destacó el uso de la Boleta Única: “Nos jugamos el futuro del país”

Por: Redacción NDI

Elecciones

Marisa Uceda: “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter