Voto en blanco, voto válido y voto nulo: ¿Cómo se consideran estas categorías con la boleta única?

El sistema de boleta única ya se ha adoptado a nivel nacional, luego de las experiencias provinciales en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En esta última provincia conviven dos boletas únicas y dos urnas debido a que coexisten elecciones concurrentes.
Votos válidos
Un voto se considera válido cuando el elector marca una opción para cada categoría de cargos a elegir o una lista completa, en el marco de la boleta única.
Algunos casos concretos:
- Marcar la lista completa mediante el casillero correspondiente, o marcar cada categoría de una misma opción electoral.
- Votar distintas opciones electorales sin superponer categorías.
- Utilizar una boleta que esté rota, siempre que puedan identificarse el talón, el troquel y las categorías.
Voto en blanco
Se considera voto en blanco cuando no se marca ninguna opción en la boleta única. Es decir: el elector recibe la boleta, pero no tilda ninguna casilla.
Voto nulo
Una boleta es anulada en los siguientes casos:
- Cuando se marca más de una opción electoral dentro de distintas agrupaciones políticas; la nulidad se aplica a la categoría donde esto ocurre.
- Si la boleta lleva escrito el nombre, firma o el número de DNI del elector.
- En boletas no entregadas por la autoridad de mesa o que no tengan la firma correspondiente.
- Cuando la boleta está tan deteriorada que no permite identificar la opción elegida o le faltan datos visibles del troquel.
- Si el elector agrega nombres de partidos, listas independientes o candidatos que ya están impresos.
- Si aparecen expresiones, frases o signos que no tienen nada que ver con el proceso electoral.
¿Qué hacer si me equivoco al votar?
Si al marcar la boleta te equivocas, puedes solicitar a la autoridad de mesa una nueva según el procedimiento: entregar la boleta equivocada doblada para que sea destruida, y sólo contará la boleta que te den correctamente.