morillas y sebastian garro
definiciones

Voto el oficialismo sancarlino destacando la tranquilidad del proceso electoral

Alejandro Morillas y Sebastián Garro pusieron la boleta única en la urna y ahora esperarán los resultados con sus familias

Pasadas las 10, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y el secretario de Gobierno, Sebastián Garro, se acercaron a votar al distrito de La Consulta. Estos llegaron juntos como un equipo y se acompañaron mientras el otro votaba.

La primera parada fue en el Colegio Santa Rosa de Lima, donde el intendente cumplió con su obligaciones ciudadana. Posteriormente, caminaron unos metros hasta la escuela Adolfo Tula, donde el principal candidato puso su boleta en las urnas.

La conversación de estos con los medios fue corta, pero destacaron la tranquilidad con la que se está dando el proceso electoral. Además de la sorpresiva participación de muchos jóvenes y personas mayores, algo que dio una buena señal por la democracia.

oficialismoAlejandro MorillasSebastian Garrosan carlos

