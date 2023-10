Votó Cornejo: “Mendoza necesita que el próximo gobierno nacional ordene la economía”

El Gobernador electo emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz y aprovechó el diálogo con los periodistas para referirse a la situación actual del país y la importancia de ir a las urnas.

“Estamos cumpliendo 40 años de democracia y no siempre le ha ido bien a la economía argentina, esa no es responsabilidad de la democracia, sino de haber tenido malos gobiernos”, comentó Cornejo. A lo que agregó que muchas veces los malos gobiernos nacionales han llevado a la economía al lugar donde estamos, “pero el sistema no está en peligro y que los ciudadanos ejerzan el derecho de votar y ejerzan la obligación de votar también es muy bueno en el destino del país”.

Haciendo un análisis de la situación actual, agregó que no es un momento bueno, “porque tenemos una economía muy mal organizada, muy desordenada y las elecciones lo único que han agregado lamentablemente han sido incertidumbres”.

Para finalizar, Cornejo mencionó que a Mendoza le conviene un gobierno que ordene la economía, “esa es la prioridad de estos tiempos, Mendoza necesita que el próximo gobierno nacional, en forma rápida, ordene la economía, porque de nada vale tener una administración provincial bien administrada si no se tiene ese orden macroeconómico”.