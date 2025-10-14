Search
Instagram Facebook Twitter
red
Elecciones

Votá informado: cómo acceder a la plataforma para conocer a los candidatos

Los candidatos a concejales de Ciudad cargaron la información en el sitio de la Red Ser Fiscal.

La Ciudad de Mendoza en colaboración con la Red Ser Fiscal dio un paso con la sanción de la resolución N° 9810/2024, que invita a los candidatos a concejales a publicar sus datos en la plataforma Votá Informado.

El objetivo es empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral.

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.

En este caso todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones.

La información que podrán encontrar en la plataforma sobre estos candidatos es la siguiente:

  • Perfil del candidato y su biografía.
  • Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.
  • Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.
  • Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.

ETIQUETAS:

eleccionescandidatos

+ Noticias

Elecciones

Votá informado: cómo acceder a la plataforma para conocer a los candidatos

Por: Redacción NDI

Vendimia 2026

La temporada de Vendimia arrancará en el Valle de Uco

Por: Agustin Zamora

Conflicto de intereses

Sigue el escándalo: la empresa Broda presiona políticamente para que se reactiven los sunset en el Golf Club Andino

Por: Redacción NDI

Milei visita a Trump para terminar de acordar el salvataje económico

Por: Redacción NDI

Nicolás Behringer es la nueva voz argentina

Por: Agustin Zamora

VENTA ONLINE

Ya se pueden adquirir las entradas para cada jornada de la Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿cuánto cuestan y cómo comprarlas?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter