Votá informado: cómo acceder a la plataforma para conocer a los candidatos

La Ciudad de Mendoza en colaboración con la Red Ser Fiscal dio un paso con la sanción de la resolución N° 9810/2024, que invita a los candidatos a concejales a publicar sus datos en la plataforma Votá Informado.

El objetivo es empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral.

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.

En este caso todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones.

La información que podrán encontrar en la plataforma sobre estos candidatos es la siguiente: