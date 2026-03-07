Volvió a temblar en Mendoza: cómo fue el sismo de este sábado

Un sismo de 5,3 grados de magnitud se sintió este sábado en Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro se localizó en La Rioja, a 155 km al este de San Juan, 203 km al norte de San Luis y 35 km al suroeste de Chepes, y tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

El temblor generó que nuevamente los mendocinos reflexionaran sobre la importancia de contar con una mochila de emergencia y mantener suministros esenciales preparados ante situaciones similares.

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en Android