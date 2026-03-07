Search
Se movió

Volvió a temblar en Mendoza: cómo fue el sismo de este sábado

Fue en la Rioja y alcanzó una magnitud de 5,3 grados. El temblor reavivó la importancia de contar con una mochila de emergencia y suministros.

Un sismo de 5,3 grados de magnitud se sintió este sábado en Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro se localizó en La Rioja, a 155 km al este de San Juan, 203 km al norte de San Luis y 35 km al suroeste de Chepes, y tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

El temblor generó que nuevamente los mendocinos reflexionaran sobre la importancia de contar con una mochila de emergencia y mantener suministros esenciales preparados ante situaciones similares.

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en Android

  • Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.
  • Activá la opción “Mensaje de emergencia”.
  • En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.

MendozaSismoTemblor

