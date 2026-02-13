Volvió a subir: ¿a cuánto cerró el dólar este viernes tras cortar su racha bajista?

Este viernes, luego de cinco ruedas consecutivas a la baja, la cotización del dólar oficial cerró con una suba de $5 respecto del jueves, cuando había tocado su nivel más bajo en cuatro meses. Pese a este repunte, la divisa estadounidense acumuló una caída de $30 a lo largo de la semana, equivalente al 2,1%.

En las pizarras del Banco de la Nación Argentina, la divisa estadounidense se comercializó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

En paralelo, el dólar blue finalizó la rueda sin variaciones: se ofreció a $1.420 para la compra y $1.444 para la venta en la Mendoza, cuatro pesos por encima de la cotización en la Ciudad de Buenos Aires.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio subió $4,50 luego de seis bajas consecutivas y alcanzó los $1.399,50. Durante los cuatro días hábiles previos había retrocedido $32,50, más del doble de lo perdido la semana anterior.

Cabe resaltar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para esta jornada el techo de la banda cambiaria en $1.584,95, por lo que el mayorista quedó a $185,45 -o un 13,3%- de ese límite.

Entre los dólares financieros se observaron movimientos dispares. El MEP avanzó $7 y se ubicó en $1.424, mientras que el Contado con Liquidación descendió $7 hasta los $1.462,20. Por su parte, el dólar ahorro o tarjeta, que incorpora el recargo del 30% para consumos en moneda extranjera, cerró en $1.846.