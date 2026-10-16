Volvió a cambiar la fecha de la Supercopa Argentina: cuándo jugará Independiente Rivadavia ante Estudiantes de La Plata

Independiente Rivadavia tendrá que modificar nuevamente sus planes para la final de la Supercopa Argentina. La organización confirmó un nuevo cambio de fecha para el partido ante Estudiantes de La Plata. Cabe recordar que el jueves la organización de la competición había dado a conocer cuándo y dónde sería el cotejo, pero en menos de 24 horas debió cambiar el día debido a un detalle que no habían tenido en cuenta.

Este viernes la AFA formalizó el cambio de fecha de la final de la Supercopa Argentina entre la Lepra y el Pincha, la cual finalmente se disputará el jueves 12 de noviembre, a las 20, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba. Será la tercera vez que esta competición se lleve a cabo en Córdoba, tras las dos disputadas en el estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro estaba programado inicialmente para el viernes 13, pero la coincidencia con el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay obligó a modificar el calendario. De esta manera, la Lepra y el Pincha se enfrentarán un día antes de lo previsto.

✅ Modificación de fecha y confirmación de sede y horario para la 13ª edición de la #SupercopaArgentina



⚽ @EdelpOficial 🆚 @CSIRoficial

🗓️ Jueves 12 de noviembre

⌚ 20 hs

🏟️ Estadio Julio César Villagra https://t.co/SclOqxkGMf pic.twitter.com/6NWwYVgvwl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 16, 2026

No es la primera vez que la definición sufre cambios. El partido ya había sido postergado en dos oportunidades y acumuló varias modificaciones antes de que se confirmara su nueva programación.

Una final que acumula reprogramaciones

La Supercopa Argentina debía disputarse originalmente el 21 de julio. Sin embargo, el encuentro fue suspendido ante la posibilidad de que la Selección argentina organizara un festejo por su participación en el Mundial 2026.

Posteriormente, la final fue reprogramada para noviembre, primero para el miércoles 11 y luego para el viernes 13. La visita del papa León XIV a Córdoba motivó uno de esos cambios y, ahora, la coincidencia con el amistoso internacional volvió a alterar la agenda.

Con la nueva fecha, Independiente Rivadavia ya tiene definido cuándo afrontará un partido que puede marcar otro hito en su historia.

Por qué Independiente Rivadavia juega la Supercopa Argentina

La Lepra se ganó un lugar en la definición tras consagrarse campeona de la Copa Argentina, luego de vencer por penales a Argentinos Juniors. Ese título le permitió clasificarse por primera vez a la Supercopa Argentina y abrió la posibilidad de sumar una nueva estrella.

Su rival será Estudiantes de La Plata, que obtuvo su plaza tras conquistar el Trofeo de Campeones 2025, al derrotar por 2 a 1 a Platense.

La Lepra y el Pincha se disputarán la Supercopa Argentina.

El partido enfrentará a los campeones de ambas competencias y le dará al conjunto mendocino la posibilidad de convertirse en el primer equipo del interior del país en conquistar la Supercopa Argentina.

En ese sentido, cabe resaltar que ningún equipo del interior del país consiguió ganar la Supercopa Argentina: Rosario Central, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero disputaron definiciones, pero no pudieron quedarse con el trofeo.