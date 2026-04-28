Volvió a caer la confianza en el gobierno de Milei y alcanzó su nivel más bajo de 2026

Según un informe privado, la confianza en el gobierno de Javier Milei volvió a caer en abril y profundizó su tendencia negativa, al registrar una baja del 12,1% respecto de marzo. El estudio que mide el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) lo realizó la Universidad Torcuato Di Tella.

De este modo, el resultado registrado en el último índice marca la caída más pronunciada en lo que va de 2026 y consolida una tendencia a la baja del indicador, el cual acumula cuatro meses consecutivos en descenso desde comienzos de año.

En la comparación interanual, el índice también muestra un retroceso, mientras que la caída acumulada desde diciembre se acerca al 18%, lo que ubica el nivel actual como el más bajo desde que Milei asumió la presidencia.

Pese a estos números, el indicador se mantiene por encima de los valores registrados durante la presidencia de Alberto Fernández en abril de 2022, aunque se ubica por debajo de los niveles observados en el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2018.

El informe detalla que los cinco componentes que integran el índice registraron bajas en abril y alcanzaron sus valores más bajos del año.

En ese marco, el subíndice de “Eficiencia” lideró la caída mensual, seguido por la “Evaluación general del gobierno” y la “percepción sobre el interés general”. En tanto, el componente de “Honestidad”, que continúa siendo el mejor valorado, también mostró un descenso respecto del mes anterior.

El retroceso se observó en todos los grupos analizados, aunque con diferencias. La brecha de género se redujo, producto de una caída más marcada entre los hombres que entre las mujeres.

Por edad, los jóvenes mostraron una leve mejora y se mantuvieron como el segmento con mayor nivel de confianza, mientras que el grupo de entre 30 y 49 años registró la mayor baja.

A nivel geográfico, el interior del país continúa presentando los valores más altos del índice, aunque también en descenso, mientras que el Gran Buenos Aires mantiene los niveles más bajos.

Las expectativas económicas, la clave para mantener la confianza

El relevamiento señala que las expectativas económicas continúan siendo el principal factor que incide en la confianza en el Gobierno.

En ese sentido, quienes esperan una mejora en la situación económica registran niveles de confianza significativamente superiores al promedio, mientras que aquellos que anticipan un deterioro presentan los valores más bajos.

Detalles del relevamiento

El estudio fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril sobre una muestra de 1.000 casos en todo el país.

Los resultados reflejan un escenario de caída en la percepción pública del Gobierno en un contexto donde las variables económicas comienzan a tener mayor incidencia en la evaluación social.