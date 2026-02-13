Volvió a aumentar el pan en Mendoza y los precios empiezan a ajustar el bolsillo

El precio del pan volvió a actualizarse en Mendoza y el kilo ya se ubica en torno a los $3.200, tras un aumento que oscila entre el 13% y el 15%, según informaron desde la Cámara de Empresarios Panaderos.

El ajuste comenzó a regir este viernes y se aplica sobre la lista vigente desde julio de 2025. Desde el sector explicaron que la decisión responde a un sostenido incremento en los costos de producción, principalmente en salarios, tarifas de servicios y materias primas esenciales como harina, grasas y margarinas.

Con la nueva actualización, los valores orientativos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pan (kg): $3.200

Tortitas (docena): $5.500

Facturas (docena): $7.800

Desde la entidad empresaria señalaron que el contexto inflacionario y la presión de los costos acumulados en los últimos meses obligaron a trasladar parte del impacto a los precios finales. Al mismo tiempo, remarcaron que cada panadería puede definir sus valores dentro de esos parámetros, de acuerdo a su estructura y ubicación.

El incremento vuelve a poner en foco el precio de productos que forman parte del consumo diario de miles de familias mendocinas, en un escenario económico que continúa tensionando tanto a comerciantes como a consumidores.