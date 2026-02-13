Search
Instagram Facebook Twitter
panaderia
incremento

Volvió a aumentar el pan en Mendoza y los precios empiezan a ajustar el bolsillo

El sector panadero aplicó un incremento de entre el 13% y el 15% en sus productos desde este viernes. Conocé a cuánto se vende.

El precio del pan volvió a actualizarse en Mendoza el kilo ya se ubica en torno a los $3.200, tras un aumento que oscila entre el 13% y el 15%, según informaron desde la Cámara de Empresarios Panaderos.

El ajuste comenzó a regir este viernes y se aplica sobre la lista vigente desde julio de 2025. Desde el sector explicaron que la decisión responde a un sostenido incremento en los costos de producción, principalmente en salarios, tarifas de servicios y materias primas esenciales como harina, grasas y margarinas.

Con la nueva actualización, los valores orientativos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Pan (kg): $3.200
  • Tortitas (docena): $5.500
  • Facturas (docena): $7.800

Desde la entidad empresaria señalaron que el contexto inflacionario y la presión de los costos acumulados en los últimos meses obligaron a trasladar parte del impacto a los precios finales. Al mismo tiempo, remarcaron que cada panadería puede definir sus valores dentro de esos parámetros, de acuerdo a su estructura y ubicación.

El incremento vuelve a poner en foco el precio de productos que forman parte del consumo diario de miles de familias mendocinas, en un escenario económico que continúa tensionando tanto a comerciantes como a consumidores.

ETIQUETAS:

PanajustepanificadosEconomía

+ Noticias

encuesta

Radiografía del amor en Mendoza: 1 de cada 4 personas no está en pareja

Por: Redacción NDI

incremento

Volvió a aumentar el pan en Mendoza y los precios empiezan a ajustar el bolsillo

Por: Redacción NDI

congreso

Edad de imputabilidad: Rus defendió la reforma y acusó de hipocresía a los diputados que votaron en contra

Por: Redacción NDI

San Solterín

San Solterín, la fecha que honra la soltería, el amor propio, y le da la espalda a San Valentín

Por: Agustin Zamora

control

Emir Andraos pisa fuerte contra las motos con escape libre con el operativo “Un Verano Sin Ruidos”

Por: Federico Aloi

CIUDAD DE MENDOZA

Picnics Musicales cierra su edición 2026 con un homenaje a Soda Stereo

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter