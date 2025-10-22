Volvieron a multar a Edemsa con una suma millonaria por incumplir con la atención a clientes

En las últimas horas, el Ente Provincia Regulador Eléctrico (EPRE) emitió una nueva sanción para la empresa distribuidora de energía Edemsa. Dicho castigo se reflejó en dos multas que superan los 45 millones de pesos, debido a que se detectaron incumplimientos en atención comercial y obstrucción de una auditoría.

La primera multa llegó porque Edemsa no entregó la documentación requerida sobre sus sistemas de gestión comercial, impidiendo que se verificara el cumplimiento de un contrato de concesión. Algo que se descubrió en una auditoria realizada el 14 de junio del 2024 y que se sancionó con 41 millones de pesos.

Y es que, el organismo provincial consideró que esta era una obstrucción al control del ente regulador y que constituía una falta sustancial. Ya que, dicha acción afecta a la capacidad del Estado para revisar el servicio y cuidar los intereses de los usuarios.

La segunda multa fue bastante más chica y escaló hasta los 3,9 millones de pesos. Basada en una denuncia emitida por un usuario de Guaymallén que exigió la escritura de su vivienda para gestionar un reclamo por daños, pese a que el EPRE instruyó a la empresa a que no solicite documentación de alta a los clientes. Por lo que el ente concluyó que Edemsa había vulnerado la normativa de calidad comercial.

Desde el organismo provincial, se resolvió que los montos estipulados en las multas deberán ser depositados en una Cuenta de Acumulación, desde la cual se distribuirán como bonificaciones o compensaciones a los clientes. Teniendo diez días para realizar los depósitos.