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4 meses luego del alta

Volvieron a internar a Christian Petersen: qué le pasó al chef

El cocinero se encuentra en el Hospital Alemán. En diciembre pasó 26 días en terapia intensiva tras descompensarse escalando en la Patagonia

Christian Petersen está nuevamente internado en el Hospital Alemán. El cocinero ingresó el miércoles a la noche con un cuadro de alucinaciones, lograron estabilizarlo y lo trasladaron al pabellón psiquiátrico.

“Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo”, se indicó.

Todavía no hay parte médico sobre la salud del chef y se espera que las novedades sobre su cuadro sean informadas el viernes.

Descompensación en el Lanín: “Estaba entrenado para subir”

El 5 de enero, Christian Petersen fue dado de alta del Hospital Alemán después de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes.

Tras volver a su casa, el cocinero habló con el periodista Juan Etchegoyen y recordó los minutos previos a su descompensación. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo“, dijo.

Respecto a la preparación que había tenido para escalar el volcán, el cocinero expresó: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, puntualizaron en ese momento los familiares del chef.

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