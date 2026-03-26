Volvieron a aumentar los combustibles y la Súper está cada vez más cerca de los $2.000

En las últimas horas, el combustible sufrió un nuevo aumento de precios dentro del territorio mendocino, y es que el contexto internacional marcó la necesidad de modificar los valores. Es así que el ajuste llega poco tiempo después de la última suba.

Este nuevo cambio de precios estuvo por encima de los 20 pesos para cada tipo de combustible. En el caso de la Súper fue la más leve con $20, luego siguió la Infinia y Ultra con $21, para finalmente llegar al Infinia Diésel que subió $22.

De esta forma, los precios quedaron fijados, según informó MDZ, son $1.982 para la Súper, $2.170 para Infinia, $2.120 para Ultra y $2.197 para Infinia diésel. De esta manera, el combustible más barato está a solo 18 pesos de llegar a los $2.000.

$2.000 que significan en conversión unos 1,42 dólares, mientras que en países como España están cerca de los 1,57 euros por litro.