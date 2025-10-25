Volvieron a aumentar los cigarrillos un 8% desde este sábado: la lista de precios

Los fumadores recibieron otra mala noticia este fin de semana: la compañía British American Tobacco (BAT) aplicó un nuevo aumento del 8% en el precio de todas sus marcas. El incremento, que rige desde este sábado, marca el quinto ajuste del año, luego de los realizados en enero, marzo, junio y agosto.

Desde la empresa explicaron que la medida responde al aumento de los costos operativos y al contexto inflacionario que atraviesa la Argentina. El ajuste llega un mes después de la última suba aplicada por su principal competidora, Massalin Particulares, que ya había actualizado sus precios en septiembre.

Con esta modificación, ya no quedan marcas que mantengan los valores de agosto, una situación que el mercado esperaba, ya que tradicionalmente ambas tabacaleras actualizan sus listas casi en simultáneo.

Además del aumento, BAT presentó dos nuevos productos: el Lucky Strike XL Eclipse Box 20 y una versión más económica del Camel clásico, llamada Camel Legend KS 20, que busca captar a los consumidores que migran hacia opciones más baratas.

Los nuevos precios reflejan un fuerte impacto para los fumadores. El Camel Box 20 pasó a costar $5.000, mientras que el Lucky Strike Paris Box 20 trepó a $5.550. En tanto, las versiones económicas, como Camel Legend KS 20 o Lucky Strike Origen Red KS 20, se ubican en torno a los $2.450.

Entre las marcas más populares, los valores quedaron de la siguiente manera:

Camel Box 20: $5.000

$5.000 Lucky Strike Convertible Box 20: $4.450

$4.450 Lucky Strike XL Purple Mix Box 20: $5.000

$5.000 Winston Box 20: $3.490

$3.490 Rothmans XL 43/70 Box 20: $4.050

Con este nuevo ajuste, los cigarrillos acumulan una suba superior al 40% en lo que va del año, reflejando la presión inflacionaria que afecta a todos los rubros del consumo masivo.

Mientras tanto, los kiosqueros anticipan una caída en las ventas y los fumadores vuelven a sentir el impacto de una tendencia que, lejos de frenarse, parece consolidarse: cada mes, fumar cuesta un poco más.