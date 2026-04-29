Volvieron a abrir los cupos para recorrer el Cementerio de Mendoza por la noche

La propuesta invita a redescubrir el Cementerio de la Ciudad desde otra perspectiva (de noche y con guías especializados) en dos encuentros programados para el martes 5 y el martes 19 de mayo a las 19. La actividad se realizará en el predio ubicado sobre calle San Martín 1100 (Las Heras) y requiere inscripción anticipada a través de EntradaWeb (un día antes de cada función).

El primer circuito, denominado “Generación del 80”, propone un recorrido por figuras clave de la historia mendocina de fines del siglo XIX. Allí vas a conocer la historia de Jacinto Álvarez (primer vicegobernador y reconocido como el “médico de los pobres”), junto a Emilio Civit (dos veces gobernador y responsable de obras emblemáticas como el Parque General San Martín), además del doctor Carlos Ponce (destacado por su lucha contra enfermedades como la difteria y el cólera en la región).

La visita también incluye la figura de Luis Lagomaggiore (exintendente de la Ciudad), quien impulsó mejoras sanitarias y obras vinculadas al acceso al agua potable (clave para la época). El recorrido combina historia, política y transformación social en un entorno cargado de simbolismo, lo que convierte la experiencia en mucho más que una simple caminata.

El segundo circuito, “Patriotas”, se desarrollará el 19 de mayo y estará enfocado en protagonistas de la independencia argentina. Allí aparecen nombres como Juan de Dios Correas (colaborador directo de la campaña sanmartiniana), Lorenzo Barcala (quien nació esclavo y llegó a ser formador dentro del Ejército de los Andes) y Tomás Godoy Cruz (diputado clave en la declaración de la independencia en 1816).

El cierre incluye la historia de Victorino Corvalán (militar del Ejército de los Andes), completando un recorrido que pone en valor el compromiso de Mendoza en la gesta libertadora. La entrada es gratuita pero con cupo limitado (y estricta puntualidad, ya que solo se permite ingresar hasta 15 minutos después del inicio), por lo que quienes quieran participar deberán asegurarse su lugar con anticipación.