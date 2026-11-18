Una contingencia edilicia obligó al Tribunal de Cuentas de la provincia a retroceder décadas en su operatoria diaria. Debido a una filtración de agua que cayó directamente sobre los equipos informáticos y dejó inutilizados la totalidad de sus servidores, el ente encargado de fiscalizar los fondos públicos ordenó que todas las presentaciones vuelvan a realizarse en papel hasta nuevo aviso.

La medida fue formalizada este miércoles 18 de noviembre mediante el acuerdo 6668, publicado en el Boletín Oficial. La resolución no solo establece un esquema de emergencia para garantizar la continuidad de los trámites, sino que además congela los plazos administrativos de todas aquellas actuaciones que debían gestionarse a través de los sistemas digitales ahora caídos.

De acuerdo con el texto oficial, la suspensión rige de manera retroactiva desde el viernes 13 de noviembre, jornada en la que el agua dañó la infraestructura tecnológica. Las autoridades justificaron el freno en los vencimientos para resguardar los derechos de los cuentadantes y organismos que se vieron repentinamente imposibilitados de operar por las vías electrónicas habituales.

Un dato que genera incertidumbre en el ámbito estatal es que la normativa no fija un plazo estimado para la normalización del servicio. La reactivación de los sistemas y el levantamiento de la suspensión requerirán de un nuevo acuerdo oficial, lo que en la práctica significa que el retorno a la normalidad es, por ahora, incierto.

Mientras los técnicos del área de sistemas evalúan el alcance real de las averías, crece la preocupación sobre la integridad de los datos almacenados. Aunque desde el Tribunal manifestaron inicialmente cierto optimismo respecto a no haber perdido información sensible, el acuerdo publicado hoy confirma la inutilización total de los servidores sin precisar qué ocurrió con las bases de datos.

La eventual pérdida de archivos representaría un obstáculo crítico para el control estatal, dado que el organismo audita las rendiciones de cuentas del Ejecutivo provincial, los municipios y diversas reparticiones, contando con facultades para aplicar sanciones económicas ante irregularidades.

Para evitar la parálisis total de las auditorías, el Tribunal dispuso que toda la documentación deberá entregarse de manera presencial en su Mesa de Entradas General, ubicada en calle Rioja 1165 (planta baja) de la Ciudad de Mendoza, dentro del horario administrativo habitual.