El joven valletano fue confirmado por la FEVA como parte integrante del seleccionado nacional de vóley U19.

De los dos últimos convocados, uno es Fausto quien vive en Tunuyán, y ya forma parte de la nómina de deportistas de esta disciplina que se destacan y por lo cual son llamados a representar al país.

En las próximas semanas, la selección argentina de vóley en la categoría U19, participará del torneo Sudamericano que se disputará en Brasil del 24 al 28 de agosto.

La Federación Argentina de Vóley (FEVA) dio a conocer la plantilla completa de jugadores que representarán al país en el Sudamericano y Mendoza contará con la presencia estelar de López (Municipalidad de Tunuyán) y Molini (River Plate).

“Ha sido un proceso que viene desde diciembre, y hemos concentrado todos los meses por distintas partes del país. Yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá, vengo desde los 8 años jugando al vóley y que se me haya dado me pone muy feliz”, sostuvo Fausto a Sitio Andino.

De esta forma Fausto López se suma al trabajo destacado de Leo Aveiro, Bautista Amieva (estos últimos tres ganaron tres oros en Europa), Maia Najul (también jugó el torneo europeo), Maciel Bueno, Ramiro Sancer y Laura Moreno.

Tunuyán en uno de los lugares de nómina nacional que son una referencia del deporte según lo estableció la FEVA durante este año. El departamento viene generando grandes talentos de la mano de referentes como Dan Andraos, José Sancer, Carlos Amieva entre varios más.

