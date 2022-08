La selección de jóvenes es la nueva campeona de vóley en el continente, luego de vencer al local en Brasil.

La sensación se agranda siempre que Argentina enfrenta a Brasil, en este caso la selección U19 derrotó en casa al equipo en un contundente 3-0 para alzarse con los lauros de campeón sudamericano.

Los parciales fueron de 25-19, 28-26 y 25-20 (3-0) con los cuales el seleccionado de vóley se quedó con la victoria. Las participaciones de Díaz, Herbsommer, Giraudo, Astegiano, y Molini, fueron claves en el desarrollo del partido que también contó con una fuerte resistencia brasilera.

Fausto López. Foto: Secretaría Deportes Rio Gallegos.

Fausto López fue incorporado recientemente y su aparición en el conjunto tuvo –ni más ni menos- que un marco internacional de alta competencia en donde la Argentina se quedó con los cuatro partidos disputados en este certamen frente a Uruguay, Colombia, Chile y Brasil. Con este presente, el equipo ya está dentro del mundial 2023.

En su ingreso al plantel Fauto dijo: “Ha sido un proceso que viene desde diciembre, y hemos concentrado todos los meses por distintas partes del país. Yo nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá, vengo desde los 8 años jugando al vóley y que se me haya dado me pone muy feliz”, sostuvo.

El plantel campeón se conforma por: Juan Sánchez, Lucas Astegiano, Iñaki Ramos, Agustín Moyano, Emiliano Molini, Fausto López, Leonardo Herbsommer, Baustista Danna, Lorenzo Giraudo, Thiago Bucci, Mateo Gómez, Fausto Díaz, Braulio Mendoza y Luca Duek. DT: Marcos Blanco, Asistente Hernán Palma, Kinesiólogo Guido Malagrino, Estadístico: Adrián Dezzutti, Manager Sebastián García.

Fuente: FEVA

