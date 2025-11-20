Vóley femenino: Tunuyán se consagró campeón mendocino en la categoría sub-12

El equipo de vóley femenino sub-12 de la Municipalidad de Tunuyán se consagró campeón del torneo Clausura 2025 de la Federación Mendocina de Vóley tras imponerse 3 a 2 a San Martín en el segundo partido de la serie final.

Con parciales de 11-25, 25-21, 25-23, 20-25 y 15-8, las chicas de Tunuyán vencieron en condición de visitante a las de San Martín para senteciar la serie final.

Cabe destacar que el formato de la competición establece que la serie final es al mejor de tres juegos, disputándose el segundo y -en caso de ser necesario- el tercero en el recinto donde hace las veces de local el equipo mejor ubicado en la fase regular. Las de San Martín habían terminado primeras en la primera etapa de la competición, mientras que Tunuyán había finalizado en la segunda colocación.

El partido que abría la serie se había disputado en el estadio de Tunuyán, donde las flamantes campeonas se impusieron por 3 a 0.

El plantel campeón está conformado por Candelaria Peralta, Juliana González, Morena Ortiz, Julieta Gallonetto, Oriana Castro, Dana Domínguez, Martina Segura, Sofía Orozco, Manuela Posadas, Sofía Gallardo, Guadalupe Alonso y Amparo Domizi; y estuvieron conducidas por el profe José Sancer.

De este modo, las chicas de Tunuyán cerraron con broche de oro un torneo en el que siempre fueron protagonistas, y en el que -a lo largo de la competencia- perdieron un solo partido en fase regular, justamente frente al rival al que luego vencieron en la final.