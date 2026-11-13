Search
Instagram Facebook Twitter
1794586270968-6yif8q
tránsito internacional

Volcó un camión que viajaba hacia Chile en la ruta 7

El conductor se encuentra fuera de peligro y los equipos de emergencia trabajan en el lugar. Los detalles en la nota.

Un camión que circulaba por la ruta 7 rumbo a Chile volcó en la Curva del Yeso, en el corredor internacional Cristo Redentor. Tras el accidente, personal de emergencia se desplazó hasta el sector para asistir al conductor y realizar las tareas correspondientes. El chofer se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron el vuelco ni el tipo de carga que transportaba el vehículo. Tampoco se dispuso una restricción al tránsito en ese tramo de la ruta, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Ante esta situación, se solicita a los conductores circular con precaución al atravesar la Curva del Yeso, debido a la presencia de personal y vehículos de emergencia sobre el corredor. La ruta 7 es uno de los principales accesos terrestres entre Mendoza y Chile y registra un importante movimiento diario de transporte de cargas.

ETIQUETAS:

accidentechileruta 7

+ Noticias

tránsito internacional

Volcó un camión que viajaba hacia Chile en la ruta 7

Por: Redacción NDI

HISTORIAS VALLETANAS

El romántico origen de la Cabalgata a los Claveles que vuelve a reunir a San Carlos este domingo

Por: Génesis Sandoval

protesta

De un hogar para ancianos a un ambicioso proyecto inmobiliario: la polémica que llega a la Legislatura

Por: Redacción NDI

INESTABILIDAD

¿Llegan las tormentas al Valle de Uco? Así estará el tiempo este fin de semana

Por: Génesis Sandoval

¿desconfianza?

Ecoparque: opositores dudan y piden una inspección presencial legislativa

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

“Las remedios” llegará al Teatro Quintanilla como la nueva Comedia Municipal de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter