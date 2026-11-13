Volcó un camión que viajaba hacia Chile en la ruta 7

Un camión que circulaba por la ruta 7 rumbo a Chile volcó en la Curva del Yeso, en el corredor internacional Cristo Redentor. Tras el accidente, personal de emergencia se desplazó hasta el sector para asistir al conductor y realizar las tareas correspondientes. El chofer se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron el vuelco ni el tipo de carga que transportaba el vehículo. Tampoco se dispuso una restricción al tránsito en ese tramo de la ruta, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Ante esta situación, se solicita a los conductores circular con precaución al atravesar la Curva del Yeso, debido a la presencia de personal y vehículos de emergencia sobre el corredor. La ruta 7 es uno de los principales accesos terrestres entre Mendoza y Chile y registra un importante movimiento diario de transporte de cargas.