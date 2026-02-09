Search
WhatsApp-Image-2026-02-09-at-14.15.22-1
accidente

Volcó un camión de uva en la Ruta 40 y tuvieron que desviar el tránsito

El accidente ocurrió pasado el mediodía, cuando el vehículo perdió una rueda trasera y terminó volcado sobre la calzada.

Un camión que transportaba uva volcó este martes pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 40, a unos 100 metros del cruce con la Ruta Nacional 7, lo que obligó a las autoridades a desviar el tránsito mediante un bypass preventivo debido a la obstrucción parcial de la calzada.

El siniestro ocurrió minutos después de las 13, cuando el vehículo circulaba de sur a norte. Al atravesar la intersección con la Ruta 7, el camión perdió una de sus ruedas traseras, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y se produjera el vuelco.

Como consecuencia del impacto, el camión quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento, mientras que gran parte de la carga de uva terminó desparramada sobre la calzada, afectando la circulación normal por la zona.

Ante este escenario, personal vial dispuso un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40, con el objetivo de permitir el paso de los automovilistas y evitar_job mayores demoras mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y no sufrió lesiones, pese a lo aparatoso del accidente. Las causas mecánicas del desperfecto continúan bajo análisis.

ETIQUETAS:

accidenteruta 7Seguridad VialRuta 40siniestro vialcamión

